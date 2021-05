Sindaci uniti, per trattare tutti insieme con Terna

VOLPAGO DEL MONTELLO - Le Municipalità del Veneto hanno deciso di unire le forze per avere maggior peso nelle trattative con Terna. Tant’è che sulla prevista stazione elettrica di Terna S.p.A e sulla linea da 220kv Soverzene/ Scorzè, la Giunta comunale di Volpago del Montello ha approvato un’importante deliberazione, votata anche in Consiglio Comunale lo scorso 28 aprile.



Il Comitato VolpagoAmbiente, sul documento spiega che è: “Una delibera gemella a quella approvata dal Comune di Limana nel bellunese e che verrà portata in approvazione negli altri comuni trevigiani e veneziani interessati ai progetti di Terna. Comuni che dal 2010 sono uniti nel chiedere alla Regione Veneto e a Terna, le soluzioni tecniche migliori e già fattibili, per salvaguardare i propri territori dalle grandi linee elettriche aeree e nel caso specifico l’utilizzo dei corridoi autostradali con linee interrate”.



L’istanza principale delle municipalità e di avviare una trattativa unitaria, spiga Paola Tonellato, per il Comitato VolpagoAmbiente: “I Comuni chiedono alla Regione di non procedere per tavoli separati, nelle varie province o per porzioni di esse, ma un tavolo tecnico che coinvolga tutti i comuni da Scorzè a Ponte delle Alpi e oltre. Diversamente i progetti che Terna vuole realizzare a Volpago, come la stazione elettrica da 60.000mq, verrà di fatto decisa nelle intese con il territorio bellunese”.



Una richiesta cruciale per l’esito delle trattative: “Finalmente c’è un’alleanza strategica tra Comuni Veneti, per arrivare ad una vera progettazione partecipata Terna S.p.A. Regione e territori coinvolti, prevista dalla delibera della Giunta del Veneto di dicembre 2018, nella quale si approvava lo schema dell’intesa tra Regione e Terna S.p.A. sulle future infrastrutture elettriche del Veneto. Una tappa importante, che ha visto insieme Amministrazioni e Cittadini, nella strada dell’autonomia dei territori, nel definire le migliori strategie per l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture elettriche e nel contempo la salvaguardia del Territorio Veneto già ampiamente urbanizzato ma con aree agricole e ambientali di pregio”.