Sindaci contro il Piano alluvioni: "Avrà effetti devastanti"

MOTTA DI LIVENZA - Venerdi 25 marzo 2022 a Motta di Livenza i Sindaci e Assessori delegati di Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, San Polo di Piave e Motta di Livenza si sono riuniti per approfondire le ricadute sui territori dell’Opitergino Mottense del nuovo PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni.

Il piano ha di fatto aggiornato il grado di pericolosità idraulica e di rischio idraulico di tutto il distretto delle Alpi orientali che comprende il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige, limitando però non solo l’espansione ma anche lo sviluppo e la rigenerazione di molte Città. Nell’Opitergino Mottense gli effetti più gravi ricadranno sulla pianificazione urbanistica delle città di Motta e Meduna.



"Questo piano avrà effetti devastanti su Motta di Livenza – spiega il sindaco della città Alessandro Righi – così come è scritto nelle aree P2, ovvero la maggioranza del nostro territorio si potrà ampliare la propria abitazione una volta sola fino al massimo del 15% del volume esistente e comunque solo alla quota minima di sicurezza indicata dal piano mentre nelle aree P3 solo fino al 10%.

Questo bloccherà di fatto le possibilità di rigenerazione urbana di edifici abbandonati. La costruzione di nuove case invece potrà essere prevista solo in area P1 e P2 ma a patto che la verifica di compatibilità idraulica dimostri che non si superi un certo grado di rischio, cosa non così scontata. In sintesi dare una risposta alla domanda di nuovi alloggi non sarà così semplice e il piano, se applicato alla lettera, porterà alla realizzazione di nuove città o nuove frazioni in aree senza vincoli andando contro la ratio della riduzione di consumo di suolo" conclude Righi.



"Aree dismesse, che necessitano di un recupero importante sono di fatto bloccate – continua il Sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton - questo un esempio di quello che sta succedendo nel centro urbano di Meduna, classificato con pericolosità e rischio elevati. Alcune bozze di questi progetti, ora sono ancor di più aggravati da ulteriore burocrazia, rischiando di diventare idee irrealizzabili". L’incrontro avvenuto a Motta è stata anche l’occasione per coordinarsi in vista della presentazione del PRGA dedicata al fiume Livenza a Portogruaro il prossimo 4 aprile.