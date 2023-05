Sindacato Autonomo di Polizia, escalation di aggressioni agli agenti

PADOVA - Il Sindacato Autonomo di Polizia denuncia l'escalation di aggressioni, insulti, e resistenze subite dai poliziotti della Questura di Padova durante il loro servizio. L' ultima aggressione, ricorda il Sap, nei pressi della Stazione Ferroviaria, la scorsa settimana, quando gli agenti fermano un tunisino già noto alle forze dell'ordine e più volte arrestato, che ha estratto un coltello ed ingoiato sostanze stupefacenti. In questo caso tutto è andato bene ed il tunisino è stato disarmato, arrestato ed accompagnato al pronto soccorso dove per quasi 4 ore ha riempito di insulti gli agenti. A poche ore di distanza, altro episodi di aggressione nei confronti dei colleghi che durante un servizio di controllo e contrasto al crimine, hanno tratto in arresto due persone per spaccio, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere. In questo caso, un tunisino ha causato lesioni alla mano di uno degli agenti.

Un altro episodio sempre nelle ultime settimane, l'aggressione a Padova dove una persona, con uno spintone, ha fatto cadere a terra un poliziotto facendolo cadere a terra, procurandogli lesioni con una prognosi di 6 giorni. Tutti Le persone sottoposte a controllo, secondo il Sap che hanno detto di non avere paura di nessuno e hanno minacciato gli agenti di ripercussioni nei loro confronti una volta scarcerati. "E' giunto il momento di dire basta - rileva il Sap -, servono Leggi più severe, va ripristinato il principio della certezza della pena, servono urgenti interventi legislativi a tutela dell'operato delle forze dell'ordine, occorrono protocolli operativi chiari, servono più strumenti come il "taser" in un numero congruo capace di soddisfare le effettive necessità di chi svolge servizio su strada. Il fenomeno delle aggressioni a Padova è grave e questa escalation di eventi ci preoccupa non poco, di certo le recenti polemiche e la ricerca di inesistenti scheletri negli armadi rispetto all'operato delle forze dell'ordine, non solo non aiuta ma danneggia il servizio dei poliziotti".