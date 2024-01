La sindaca: "Rimetterò l'autovelox, ma non subito. Stop ai ricatti di Fleximan"

PADOVA - "Non reinstalleremo subito, e forse non lì, l'autovelox abbattuto, ma non cediamo assolutamente ad alcun ricatto". Lo ha detto all'ANSA Sarah Gaiani, sindaca di Villanova di Camposampiero (Padova) e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, dopo l'ultimo abbattimento di un autovelox, scoperto ieri lungo la strada provinciale 46 'Del Piovego', a opera del fantomatico "Fleximan". "La riflessione - ha specificato Gaiani - è dovuta al fatto che in quel tratto di strada, in 800 metri ci sono due apparecchi.

L'idea è quindi di spostarlo, sempre in funzione della sicurezza stradale, che è l'obiettivo che noi perseguiamo, e su questo non accetto contraddittorio", ha puntualizzato. Per il momento, dunque, una decisione di reimpiantare l'autovelox "com'era e dov'era" secondo la presidente "è contraria al buon senso, perché potrebbe essere nuovamente abbattuto, in questo momento. Ma assolutamente non è una resa, ci vuole bon senso. L'apparecchio era tarato a 70 chilometri orari su una strada provinciale ad alta incidentalità. Questo atto di buon senso ha portato all'azzeramento degli incidenti e quindi delle vittime, per cui non si recede". Sulla possibilità che l'autore, o gli autori del gesto vengano presi, Gaiani ha riferito che "è ancora presto, ma speriamo. Lo dico più da cittadina che da amministratrice, e spero - ha concluso - che paghi per i reati che ha commesso".