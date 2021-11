Simulano un rapporto orale davanti a una chiesa, Tik-Toker condannati a 10 mesi di carcere

RUSSIA - Hanno simulato un rapporto orale davanti a una chiesa e ora dovranno scontare dieci mesi di carcere. E’ accaduto in Russia. Protagonisti il Tik-Toker Ruslan Murodzhonzoda e la sua ragazza, modella di Instagram, Anastasia Chistova. I due avevano scattato una foto in cui lei era inginocchiata davanti a lui e sullo sfondo si vedeva la Cattedrale di San Basilio.

Poiché lei indossava una giacca della polizia russa, i due erano stati trattenuti in carcere per dieci giorni con l'accusa di aver sfidato le forze dell’ordine, ma ora è arrivata la definitiva sentenza: 10 mesi di carcere per azioni pubbliche che mancano di rispetto alla società. L’eccessiva pena ha suscitato sconcerto e indignazione in Russia, dove la repressione verso ogni fonte di dissenso si fa sempre più aspra.

