A Simone e Lorenzo Destro il Memorial Soci di Caerano

CAERANO - La bocciofila Azzurralpina di Caerano di San Ma rco ha organizzato il “ Memorial Soci “ gara regionale serale con la

partecipazione di 85 coppie delle categorie B/C di società provenienti dalle province di Bergamo,Treviso,Venezia,

Vicenza, Padova . Le eliminatorie si sono disputate dal 21 al 23 marzo, le finali venerdì 24 con inizio alle ore 20,00

presso il bocciodromo comunale di via Della Pace n°27 a Caerano di San Marco alla presenza di un folto pubblico. La

gara ha visto la vittoria di Destro Lorenzo e Destro Simone (nonno e nipote), veneziani ma alfieri della società

Verdellese di Bergamo , superando nella finale Munaretto Pasqualino-Gasparini Luciano portacolori della B.R.

Pneumatici di Zanè (Vicenza), al terzo posto Del Zotto Giovanni-Duso Fulgido (Magnabosco,Vicenza), quarti Zappa

Silvano-Noè Giampietro (Ai Tre Mulini,Padova), quinti Scantamburlo Alessandro-Donà Marino (Concordia

Moglianese di Mogliano Veneto,Treviso), Soliman Livio-Bettamin Domenico e Crestanello Ugo-Ravazzolo Francesco

(B.R. Pneumatici, Vicenza), Pasin Giovanni-Bettamin Pietro (Magnabosco,Vicenza), ha diretto la signora Rina Camata

di Riese Pio X (Treviso).

BUONA LA PRIMA PER LA CONCORDIA MOGLIANESE NEL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Sabato ha avuto inizio il Campionato Italiano a squadre del Campionato Italiano di Promozione della Seconda e Terza

Categoria in un gremitissimo bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C di Mogliano Veneto , la

Concordia Moglianese nella Seconda Categoria con Marino Donà, Enzo Boschiero, Alessio Boschiero, Lucio Milan,

Alessandro Scantamburlo, Stefano Gallo, Carlo Gallinaro, ha ospitato il DLF Cortesissima di Treviso, gli atleti della

Concordia si sono imposti per 7-1. Nella Terza Categoria La Concordia Moglianese si è imposta per 5-3 sulla San

Sebastiano di Venezia.

LA GIORGIONE3VILLESE CONQUISTA LA VITTORIA PER 5-3 CON LA PIEMONTESE POSSACCIO

Al bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto si disputato l’incontro tra la Giorgione3villese scesa in

campo con tecnico Luca Biliato, atleti : D’Alterio Pasquale, D’Alterio Giuseppe, Ricci Luca, Tarantino Daniel, Covolan

Gabriele, Sciccone Angelo e la piemontese Possacio (Verbania) con Tecnico Sergio Tosi, atleti : Signorini Roberto,

Paone Fedirnando, Andriani Christian, Scicchitano Giovanni, Turuani Roberto. L’incontro nel primo tempo specialità

Individuale e Terna vedeva gli ospiti in vantaggio per 3 set a 1, nel secondo tempo nella specialità Coppia i padroni di

casa esprimendosi ad ottimo livello sono riusciti a capovolgere il risultato e conquistare la vittoria per 5-3. Questo lo

score:dell’incontro: Terna, D’Alterio Pasquale-Ricci Luca-Tarantino Daniel Vs Signorini Roberto-Paone Ferdinando-

Andreani Christan 8-3, 1-8; Individuale: D’Alterio Giuseppe Vs Scicchitano Giovanni 7-8, 6-8;Secondo Turno: Coppia:

D’Alterio Pasquale-Ricci Luca Vs Paone Ferdinando-Andreani Christian 8-5,8-2; Coppia: D’Alterio Giuseppe-

Tarantino Daniel Vs Scicchitano Giovanni-Turuani Roberto (2° set Signorini Roberto) 8-0, 8-5. Direttore d’incontro

Giovanni Amos Muscheri . Classifica: 1^Punto Inox Vigasio p.21, 2^ Giorgione3villese p. 20, 3^ Possaccio e MP Filtri

Caccialanza p.14, TME 88 p. 12, Faravolo Boutique p. 11,Inox Mosciano e Boville Marino p. 10, Cofer Metal Marche

e C.B. Flaminio p.6

VILLORBA : FASI FINALI DI ASPETTANDO PRIMAVERA Presso il bocciodromo comunale di via Nobel a

Villorba sede della bocciofila Boschetto Villorba si sono disputate le fasi finali di Aspettando Primavera,

manifestazione sperimentale organizzata dalla Federbocce, Delegazione di Treviso svoltasi con sette gare a Coppie per

le categorie A/B e C, a Villorba si sono classificate 3 di categoria A, 6 di categoria B e 9 di categoria C..Per la categoria

A si sono imposti Binda Ulisse e Ferrandi Mauro dell’Olimpia di Treviso, 2^ Bompan Alberto e Pillon Nicola della

Bredese di Breda di Piave, 3^ Forelli Enrico e Brugnera Michele (Ai Tre Mulini,Padova). I vincitori nella categoria B

sono stati Gallinaro mGiuseppe e Buosi mAdriano alfieri della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superano

Nappi Antonio e Scotti Carla dell’Olimpia di Treviso. Conquistano la vittoria nella categoria C Cavarzan Danilo-

Fabbian Cirillo (San Rocco di Vallà di Riese Pio X, al secondo posto Gazzola Magda e Anna Lisa Dotto portacolori

della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, 3^Pillon Giuseppe e Ferretto Antonio della Preeganziol (Tv), ha

diretto il signor Cavasin Dino di Istrana Treviso. .(foto formazioni protagoniste della Concordia Moglianese)