Silvia Benedetti: “Perché in Abruzzo allevatori e agricoltori convivono da sempre con lupi e orsi, e invece in Veneto no?”

VENETO - “Apprendo dalla stampa le dichiarazioni di Joe Formaggio, secondo cui il problema delle predazioni dei lupi nei pascoli regionali andrebbe risolto autorizzando gli abbattimenti dei lupi come avviene in Germania. Perché, invece di guardare ad un modello che vede l’uccisione degli animali, non si guarda a quello abruzzese, improntato alla convivenza?” è quanto dichiara Silvia Benedetti, portavoce del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati.



“Joe Formaggio non sa quanto siamo stanchi noi biologi, zoologi, ma anche solo persone dotate di raziocinio, di sentire le sue esternazioni che dimostrano totale incompetenza sulla gestione dei grandi carnivori. Sarebbe ora che il consigliere regionale e tutta la compagine di Fratelli D'Italia la smettessero di trattare gli allevatori e agricoltori veneti come fossero incapaci.



Perché in Abruzzo allevatori e agricoltori convivono da sempre con lupi e orsi, e invece in Veneto no? Sarà mica forse responsabilità di una gestione regionale leghista assolutamente latitante, incapace di sostenere i propri allevatori e agricoltori in una convivenza possibile? Se l’esperienza abruzzese è balzata all'attenzione della stampa bavarese e del Tirolo del Sud, che pensa sia un modello esportabile all’estero, perché i vertici regionali non lo studiano ed applicano in Veneto, invece di distinguersi sempre in negativo? Occorre imparare ad avere più rispetto della natura, specialmente a livello regionale: siamo ospiti di questo pianeta tanto quanto le altre specie animali, non si possono sopprimere per meri interessi economici”, termina Benedetti.