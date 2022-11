Silo a fuoco: allarme in un'azienda di Godega

GODEGA DI SANT’URBANO - Silo a fuoco ieri pomeriggio: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco.



L’allarme verso le 15 di ieri, venerdì 11 novembre, in un'azienda di via Marco Polo, in zona industriale a Godega.

Sul posto accorse le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano con l’autoscala da Treviso.



Il rogo è stato circoscritto e limitato al silo, senza propagarsi al capannone. Non sono stati segnalati feriti. Al vaglio degli inquirenti le cause.