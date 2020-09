Via Sile: passaggio a livello chiuso per quattro giorni

CASTELFRANCO - Si preannunciano giorni intensi per il traffico cittadino. Da domani mattina, martedì 8 settembre, e fino al pomeriggio di venerdì 11 settembre, il passaggio a livello della trafficata via Sile resterà chiuso temporaneamente per lavori di manutenzione ferroviaria.



I lavori, affidati alla ditta SE.GE.CO. di Mestre, vedranno anche la sostituzione della campata del binario ferroviario. Essi si inseriscono negli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana per il potenziamento infrastrutturale della ferrovia tra le stazioni di Castelfranco Veneto e di Montebelluna. Gli interventi, che hanno determinato anche la sostituzione di tutti i treni della tratta Padova-Belluno con bus, sono iniziati domenica 30 agosto e dovrebbero concludersi sabato 12 settembre.



Il traffico proveniente da Salvatronda sarà dirottato verso nord alla rotatoria di via della Cooperazione, lungo le vie Cooperazione, Staizza, Montebelluna di Salvarosa e da lì, attraverso via Colombo, verso Borgo Treviso. Il medesimo percorso, in senso inverso, dovrà essere seguito da chi dal centro vuole spostarsi in direzione est lungo via Sile. Code e intasamenti saranno inevitabili, dato l’attraversamento del centro di Salvarosa.