Silca Tri Kids: oltre 310 giovani, dai 6 ai 19 anni, a Revine Lago domenica 30 giugno

REVINE - Revine Lago ancora una volta protagonista del Triathlon giovanile. Domenica 30 giugno, per il Silca Tri Kids – triathlon kids e minitriathlon, saranno in gara più di 310 i giovani atleti, dai 6 ai 19 anni. Arriveranno da tutto il Nord-Est e anche dall’Emilia Romagna per gareggiare in una location che ha scritto pagine importanti di triathlon assoluto. La manifestazione è valida come nona tappa della Coppa Veneto Giovani e come quarta tappa del Circuito Interregionale Nord-Est della Federazione Italiana Triathlon (Fitri). Un’intera manifestazione di Triathlon dedicata unicamente ai giovani, dalla categoria Minicuccioli (6 anni), passando per Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e B e Junior (under 20).

Silca Ultralite Vittorio Veneto unirà alle fatiche organizzative anche quelle agonistiche, visto che in gara ci saranno undici suoi portacolori. A guidare, idealmente, il gruppo, Giulia Meneghetti, vicecampionessa italiana di duathlon (YB) e Rebecca Gava, vicecampionessa di duathlon cross (Junior) e bronzo nel duathlon (YB), che saranno in gara tra le Youth B. Agnese Passone e Giulia Secchi gareggeranno invece tra le Junior, mentre appartengono alla categoria Youth A Greta Fasolo, campionessa italiana di aquathlon, Giorgia Meneghetti, Gloria Serafin, Alessandro Corò, Valentino Kopcha, Leone Turco e Francesco Possa.

Tra gli Junior favorito d’obbligo il vincitore dello scorso anno, il vicentino Giovanni Aruffo (Leosport), lo scorso anno argento nella Europe Triathlon Cup di Tabor, in Repubblica Ceca, quest’anno sedicesimo alla Europe Triathlon Cup di Caorle (organizzata da Silca Ultralite) e vincitore, in aprile, del ventesimo Duathlon Kids Conad di Parma e del Triathlon Sprint Città di Asola. Attenzione anche a Stefano Degano (Cus Udine). Al femminile, miglior punteggio rank per Secchi seguita da Passone e da Isla De Nigro (Bressanone Nuoto).



“Non vediamo l’ora che arrivi domenica per accogliere gli oltre 300 ragazzi che arriveranno da tutto il Nord-Est - afferma il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – certo, questi giorni, come sempre nel pre-gara, saranno giorni intensi e impegnativi per tutti gli aspetti organizzativi, ma siamo sicuri che domenica sarà una grande giornata di sport e divertimento. In gara ci saranno atleti che hanno già calcato palcoscenici internazionali e tanti piccolini, che proveranno per la prima volta l’emozione del triathlon. L’invito è quello di venire a Revine Lago a vedere con i propri occhi la gioia che il triathlon sa regalare”.



“Revine Lago è nuovamente pronta ad ospitare per il 3° anno consecutivo, la 4^ edizione di Triathlon Kids e minitriathlon – commenta il Sindaco appena rieletto, Massimo Magagnin – dopo uno stop durato 5 anni, grazie a una forte sinergia con Silca Ultralite Vittorio Veneto A.S.D. e molti volontari locali e non, siamo più che soddisfatti di essere riusciti a riportare questa manifestazione sportiva che ben si sposa con il nostro territorio, già nell’anno 2021. Oltre a far conoscere il nostro meraviglioso territorio è per noi motivo di orgoglio dare la possibilità a questi giovani di fare sport praticando del sano agonismo. Ringrazio la Società organizzatrice e tutti i volontari e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti. Vi aspettiamo, domenica 30 giugno qui a Revine Lago”.



Il programma di domenica 30 giugno prevede lo start della prima gara alle ore 11.30 e vedrà nuotare per 375 metri, correre in bici per 10 km (4 giri) e correre a piedi per 2,5 km (2 giri) gli Junior e le Junior. Alle 12.15 sarà la volta delle Youth B, seguite alle 12.20 dai pari categoria maschili. Alle 13.05 si tufferanno in acqua le Youth A e alle 13.40 gli Youth A. Per Youth A e B le distanze di gara saranno 300 metri a nuoto, 6 km in bici (2 giri) e 2 km a piedi (2 giri). Alle 14.30 il via della gara delle Ragazze, alle 14.35 quella dei Ragazzi (200 metri a nuoto, 3 km in bici e 1 km a piedi), alle 15.15 sarà la volta delle Esordienti, seguite alle 15.18 dagli Esordienti (100 metri a nuoto, 1,5 km di ciclismo, 500 metri a piedi), alle 16.00 si tufferanno i Cuccioli e le Cucciole (50 metri a nuoto, 500 metri in bici e 250 metri a piedi). Infine la manifestazione si chiuderà con l’ultima gara, alle 16.30, quella riservata ai più piccolini, di 6 e 7 anni, i Minicuccioli, che affronteranno 25 metri a nuoto, 250 metri in bici e 100 metri di corsa.



Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 6.00 di sabato 29 giugno alle ore 20.00 di domenica 30 giugno sarà in vigore il divieto di sosta nel parcheggio fronte Area Verde di Santa Maria di Lago, Strada dei Laghi – SP35, in quanto zona di allestimento della zona di transizione della manifestazione. Dalle ore 6.00 alle ore 19.00 di domenica 30 giugno ci sarà la sospensione della viabilità su Strada dei Laghi SP3S tratto fronte area verde per allestimento e disallestimento della zona di transizione. Prevista viabilità alternativa per Via Celle solo in fase di allestimento e disallestimento, non durante lo svolgimento delle gare.

Sarà possibile raggiungere in auto l’Area Verde di Santa Maria di Lago in auto fino alle ore 11.00 e dopo le 16.45.

La viabilità da e per Vittorio Veneto sarà sempre garantita per la località Nogarolo.