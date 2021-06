Sicurezza urbana, a Treviso in arrivo nuovi autovelox

TREVISO - Controllo stradale e sicurezza urbana. La giunta comunale ha approvato il progetto della polizia locale di Treviso per il potenziamento dei controlli di velocità nelle strade del capoluogo già pericolose o dove gli automobilisti spingono troppo sull’acceleratore per incrementare la sicurezza degli utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti.



Entro poche settimane dunque saranno installati nuovi velox fissi per il controllo della velocità. Il primo sarà posizionato in via Pogdora a Sant’Antonino, la strada dove un mese fa fa è stato investito e ucciso da un’auto il 76enne Luciano Paro mentre era in sella alla sua bicicletta.



Gli altri autovelox per la rilevazione elettronica della velocità saranno posizionati a fine estate in via San Pelajo, in via Sant’Antonino e porbabilmente in viale Brigata Marche.