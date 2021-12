Sicurezza: Pordenone, 26 arresti Polizia nel 2021

PORDENONE - Nel corso del 2021 sono pervenute 13.150 chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone "112NUE", mentre gli interventi effettuati sono stati 2.901.

Lo ha reso noto il Questore, Marco Odorisio, nel corso della conferenza stampa di fine anno, durante la quale ha ricordato che le persone arrestate sono state 28, di cui 12 in flagranza di reato e 16 in esecuzione pena.



I soggetti denunciati sono stati 273, con 26.314 persone identificate e 13.098 veicoli controllati. Il Questore ha emesso svariate misure di prevenzione: 49 Avvisi orali (55 nell'anno 2020), 85 Rimpatri con foglio di via obbligatorio (erano 106 nel 2020), 21 Ammonimenti per atti persecutori (stalking) (29 nel 2020), 43 Ammonimenti per violenza domestica (27 nel 2020), 11 Divieti Accesso a Luoghi Pubblici (4 nel 2020).

Nel corso dell'anno sono state disposte 1.012 ordinanze di cui 514 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 31 tavoli tecnici in Questura. Sono stati potenziati i dispositivi ordinari e straordinari di vigilanza e controllo sul territorio: ne sono stati effettuati 168 rispetto ai 96 nello stesso periodo dello scorso anno, con l'impiego complessivo di 586 pattuglie (+176 rispetto al 2020) delle quali 514 con personale della Questura con un incremento di 234 pattuglie rispetto all'anno precedente e 72 con personale del Reparto Prevenzione Crimine "Veneto" della Polizia di Stato di Padova.

Sul territorio del Comune di Pordenone sono stati effettuati 126 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione, lo scorso anno furono 106.

Nel 2021 la Polizia di Pordenone ha sequestrato oltre 7 kg di eroina, più di 3 kg di cocaina, oltre 21 kg di hashish e quasi un chilo di marijuana. In totale, sono state 33 le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 T.U. DPR 309/90, di cui 13 arrestate.