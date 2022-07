Sicurezza a Jesolo, in arrivo nuovi supporti per le forze dell'ordine

JESOLO - Ieri pomeriggio il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, ha partecipato a un incontro con il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, presso gli uffici governativi di Ca’ Corner a Venezia.

L’appuntamento, seguito anche dal comandante della Polizia locale di Jesolo, Claudio Vanin, ha avuto come tema centrale quello della sicurezza in città. Nel corso dell’incontro, il prefetto ha comunicato l’arrivo in città a partire da lunedì 1 agosto di nuovi uomini delle forze dell’ordine. Più nello specifico, gli organici di Jesolo saranno potenziati con 15 aggregati per l’Arma dei carabinieri e 10 per la Guardia di Finanza.

Sul tavolo di confronto anche i fatti di violenza registrati martedì sera, 26 luglio, in un’area periferica del lido e le conseguenze di questi sull’immagine della città. Il sindaco De Zotti ha così ribadito al prefetto la massima fiducia riposta negli organi inquirenti chiamati a ricostruire la vicenda e, al contempo, ha dichiarato l’intenzione di costituire il Comune di Jesolo quale parte civile nell’eventuale procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nell’episodio.

“Voglio ringraziare il signor prefetto per lo spirito di collaborazione che siamo riusciti a costruire in così breve tempo e che ha già portato a dei risultati concreti, da un lato con la riduzione degli episodi di microcriminalità e spaccio su cui stanno agendo le ordinanze emanate un mese fa, dall’altro con l’arrivo in città di rinforzi – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. Non siamo più disposti a tollerare la presenza in città di criminali e delinquenti. Jesolo va difesa e tutelata, in ogni sede e con ogni strumento. Per questo seguiamo con attenzione l’evolversi delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che ringrazio per il grande impegno dimostrato fin da subito, e siamo pronti a costituirci parte civile”.