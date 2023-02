Siccità in Veneto come in tutta Europa, cresce l'allarme: timori per l'estate

La siccità in Veneto sta diventando sempre più una preoccupazione a causa della mancanza di piogge e delle alte temperature registrate fino ad oggi. La situazione è già grave in alcune zone del Veneto, dove i livelli di siccità sono aumentati al punto da mettere a rischio la sicurezza idrica.



Se le cose continueranno di questo passo, l'estate sarà ancora più drammatica, con la possibilità di razionamenti dell'acqua. Il Veneto è una regione che dipende in gran parte dalle piogge per la fornitura idrica, e la mancanza di piogge sta già causando problemi di siccità in alcune aree.



Le autorità locali cercheranno con la bella stagione di prendere misure per affrontare la situazione. Alcuni comuni imporranno restrizioni all'uso dell'acqua, come limitazioni all'irrigazione dei giardini e all'utilizzo della piscina.



Tuttavia, queste misure non saranno sufficienti. Le autorità locali devono adottare una strategia più ampia per affrontare la siccità. Ad esempio, è necessario implementare una maggiore efficienza nell'uso dell'acqua e incentivare l'uso di tecnologie di risparmio idrico. Inoltre, è importante incoraggiare l'utilizzo di fonti alternative di acqua, come l'acqua piovana o l'acqua di falda.



Inoltre, è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull'importanza di risparmiare l'acqua. Le persone devono essere consapevoli della situazione di siccità e dei rischi che comporta. Devono fare la loro parte per ridurre al minimo l'uso dell'acqua e adottare misure per preservare la risorsa.



Le preoccupazioni stanno crescendo anche nel resto dell'Europa. Le Alpi mostrano solo una percentuale ridotta del normale accumulo in questo periodo dell'anno mentre in ampie aree di Francia e Italia anche le precipitazioni sono state molto scarse nell'ultimo mese.



La neve non scarseggia solo in Italia ma anche in Francia, Svizzera, e parti dell'Austria. Nel nostro paese Legambiente stima che negli ultimi mesi nelle Alpi italiane è caduto il 53% in meno di neve rispetto alla media a lungo termine. Quanto all'assenza di pioggia nel bacino del Po le precipitazioni sono diminuite del 61% rispetto alla media storica, mostrano i dati, mentre cresce l'allarme per l'impatto sulla produzione agricola.



In Francia, dopo diverse settimane consecutive senza pioggia, si teme una seconda estate consecutiva di siccità e restrizioni idriche. I meteorologi segnalano come ampi sistemi di alta pressione sull'Europa occidentale stanno allontanando i fronti di pioggia, portando a scarse precipitazioni.