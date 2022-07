Siccità, 'salvati' 100 chili pesce

VICENZA - Cento chilogrammi di pesce, perlopiù cavedani, sono stati prelevati dal torrente vicentino Poscola, a Castelgomberto, e posti in salvo dalla siccità dopo essere stati rilasciati nel fiume Retrone, a Creazzo.

L'operazione è stata svolta dalla Polizia Provinciale. "Un'attività che è ormai diventata purtroppo di routine per i nostri agenti - commenta il consigliere provinciale con delega alla polizia, Mattia Veronese -. La fauna ittica vicentina è in sofferenza in molte aree del territorio ed è difficile essere presenti dappertutto. Facciamo quello che possiamo, dando priorità alle situazioni più urgenti".

Per la settimana prossima sono previsti altri interventi di recupero ittico nella zona delle risorgive di Villaverla e Dueville, e nuovamente nel torrente Chiampo ad Arzignano, dove a fine giugno era stato eseguito il più grande recupero ittico dell'anno, con la messa in salvo di 300 chili di pesce liberati nel fiume Bacchiglione.

Lunedì prossimo è in programma anche un incontro con i sindaci dei Comuni di Brendola e Sarego e con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, per affrontare il problema della gestione dell'acqua conciliando le esigenze degli agricoltori con la sopravvivenza della fauna ittica. "Nel fiumicello Brendola ci sono decine di quintali di pesce a rischio - sottolinea l'ispettore provinciale Francesco Nassi -; prima che sia troppo tardi è fondamentale intervenire per gestire l'acqua in maniera tale da garantire sia le colture che la fauna ittica".