Siccità, il Consorzio sospende acqua a mais e soia

TRAMONTI DI SOTTO (PORDENONE) - "La siccità del Meduna è ormai talmente grave che l'annunciato stop alle irrigazioni è stato anticipato alla mezzanotte di domani (giovedì). Significa che da venerdì i campi di mais e soia che attingevano dal fiume verranno esclusi dal servizio. Le colture pluriennali come frutteti e ortaggi riceveranno invece ancora acqua ma ad orari e turnazioni riviste al ribasso".

Lo ha reso noto il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna in un comunicato. Inizialmente si ipotizzava di poter prelevare dalle riserve di Redona almeno fino a Ferragosto ma i dati reali si sono rivelati peggiori di ogni previsione: "Da oggi - prosegue il Consorzio di bonifica Cellina Meduna -, l'invaso di Tramonti è ufficialmente in secca.

Dai fondali non si pesca che fanghiglia. Ci si deve quindi affidare solamente ai tre metri cubi di acqua che il torrente ancora trasporta a valle ogni secondo. Una quantità talmente minimale che i nostri impianti faticheranno a sopportare - hanno spiegato dall'ente invitando i soci ad attenersi alle prescrizioni impartite negli ultimi giorni -. Non possiamo ancora stabilire con certezza quanti e quali disservizi si verificheranno lungo la rete, che non ha mai sperimentato volumi così ridotti".