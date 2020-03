"Siamo un paese ridicolo: il mercato si fa, ma il funerale della persona cara no"

CASTELFRANCO – Decine di messaggi di condoglianze per un cittadino di Castelfranco Veneto, che avendo perso una persona cara si è sfogato sui social lamentando l’incongruenza delle norme imposte per il Coronavirus. “Non mi piace far polemica! Ma vedere il mercato questa mattina e sapere che io non posso fare un funerale mi fa capire quanto il sistema in questo paese sia ridicolo. Meditate gente”.



Una frase breve e semplice ma dal messaggio dirompente che ha smosso le coscienze. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza, nonché di cordoglio per la perdita ma ci sono anche molte persone arrabbiate perché il mercato è per antonomasia un luogo frequentato dalla terza età e il rischio che qualche anziano ci vada, perché inconsapevole di rischi, è concreto. La perplessità di molti è che si privilegi gli aspetti economici rispetto a quelli umani.