"Siamo in attesa": le mascherine made in Veneto non sono ancora arrivate ai comuni

TREVISO - “Le mascherine non sono arrivate. Al momento non ci sono state date istruzioni in merito e non abbiamo ricevuto mascherine”. Così ieri la Protezione Civile di Treviso faceva il punto sulla situazione delle mascherine “made in veneto”, dopo le centinaia di richieste, telefonate e messaggi da parte dei cittadini per sapere dove e come ottenerle. Fino alla giornata di ieri nessuno sapeva ancora quando sarebbero arrivate e in che modo sarebbero state distribuite le 2milioni di mascherine prodotte in tempi record da Grafica Veneta e distribuite gratuitamente alla popolazione.



Anche il sindaco Mario Conte, presidente dell’Anci Veneto, sta aspettando l’arrivo della mascherine promesse dalla Regione Veneto. “Sono in attesa come tutti i sindaci - ha detto ieri - Dovrebbero arrivare a breve. Comunicheremo poi le procedute per la distribuzione a seconda delle priorità, attraverso i canali ufficiali del comune e sulla mia pagina Facebook”.