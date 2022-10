Si veste da medico, si fa consegnare il neonato dai genitori e lo rapisce

SPAGNA - Sono state 12 ore da incubo, per una coppia di genitori di Bilbao (nella Spagna del nord) a cui mercoledì sera, è stato rapito il figlio appena nato, in ospedale. La rapitrice, una donna di 25 anni, si era vestita da medico e con la scusa di dover fare degli esami di routine ha preso in braccio il bambino, allontanandolo dalla neomamma.

I genitori non si sono accorti di nulla per qualche ora, poi, insospettiti dal fatto che il piccolo non fosse stato riportato in camera per la poppata, hanno chiesto spiegazioni al personale dell’ospedale. Così è stato realizzato che qualcosa non andava e, con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito la terribile vicenda. Una donna era entrata in ospedale, si era vestita da medico e aveva rapito il neonato, portandolo fuori dalla struttura nascosto in un sacchetto di plastica.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e il neonato è stato trovato fuori da una casa poco lontana, abbandonato su uno zerbino. Le ricerche si sono concluse questa mattina, il piccolo è stato riportato in ospedale e ora è tra le braccia dei genitori. La rapitrice è stata rintracciata. La donna aveva raccontato ai genitori e ai vicini di essere incinta e aveva comprato tutto l’occorrente per il bebè.