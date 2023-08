Si ustiona gravemente mentre accende il barbeque in terrazzo. A fuoco anche l'abitazione

VICENZA - Sono gravissime le condizioni di un 32enne residente a Bolzano Vicentino (Vicenza), rimasto ustionato nella tarda mattinata di oggi nel terrazzo della sua abitazione, mentre accendeva il barbecue per il pranzo di Ferragosto.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che potrebbe aver utilizzato un prodotto infiammabile per accendere la griglia, è stato colpito da un ritorno di fiamma, riportando ustioni di secondo grado su una buona parte del corpo, in particolare agli arti superiori e al torace.



L'incendio si è poi sviluppato nel sottotetto ma è stato poi domato dai vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto con due mezzi. Il 32enne è stato invece soccorso da un'ambulanza del Suem 118, ed è stato portato all'ospedale San Bortolo, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione. Nelle prossime ore, in base al bollettino medico, potrebbe essere deciso il suo trasferimento in elicottero a uno dei Centri grandi ustionati di Padova o Verona.