Si ustiona con una fiammata mentre smantella una cisterna

PADOVA - Alle 10:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cingolina a Galzignano per mettere in sicurezza una vecchia cisterna in fase di smantellamento, che durante il taglio probabilmente per la presenza ancora di qualche residuo ha fatto una fiammata, ferendo l’uomo il quale stava lavorando al taglio.

Il ferito, rimasto in parte ustionato, è stato assistito dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. I vigli del fuoco accorsi da Abano Terme e Padova hanno messo in sicurezza la cisterna. Le cause della fiammata sono state probabilmente causate da una bonifica non appropriata del contenitore.