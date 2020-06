Si tuffano nel fiume per salvare l'amico, morti 8 bimbi in Cina

Una storia triste arriva dal sudovest della Cina. Otto bambini sono morti annegati in un fiume nella zona di Chongqing. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio nel villaggio di Tongjia, nel distretto di Tongnan. I loro corpi sono stati recuperati stamani dopo ore di ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini - che sarebbero stati tutti studenti delle elementari - stavano giocando sulla sponda del fiume Fu quando uno di loro è caduto in acqua. Gli altri sarebbero annegati nel tentativo di salvarlo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'annegamento è la principale causa di morte in Cina per i bambini con meno di 14 anni. Stime del ministero della Sanità di Pechino parlano di 57.000 morti ogni anno per annegamento.