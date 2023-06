Si tuffa nel fiume, ma accusa un malore e muore

PADOVA - Tragedia a Fontaniva, in provincia di Padova. Poco prima delle 18:00 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti nel fiume Brenta, in località San Giorgio in Brenta, all’altezza di via Coltura a Fontaniva per il recupero di una persona in acqua che, dopo essersi immersa non era più risalita. Nonostante i tempestivi soccorsi l’uomo è deceduto. I pompieri intervenuti da Cittadella, da Padova con i soccorritori acquatici, e con l’elicottero Drago 118 da Venezia con a bordo i sommozzatori, hanno recuperato il corpo privo di sensi. Il personale ha iniziato le operazioni di rianimazione cardio polmonare a riva, poi proseguite con l’arrivo del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione, durate circa un’ora, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo di circa 40 anni, privo di documenti. Sul posto i carabinieri. Le indagini sulla causa del decesso sono in corso.