Si tuffa dalla cascata, ragazzo rimane ferito a braccia e gambe

UDINE - Ieri, tra le 17 e le 18:30, si è svolta una missione di soccorso con l'attivazione della stazione di Udine del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso regionale.

La chiamata alla Sores è arrivata dal Rio Palar, dove un giovane del 2002 di origini indiane ha subito diverse fratture agli arti superiori e inferiori a causa di un tuffo dalla terza cascata.

L’elisoccorso regionale ha calato l'equipe di bordo con due verricellate da 40 metri: prima il tecnico elisoccorso con il medico in doppia e poi l'infermiere con la barella. Il giovane si trovava ancora in acqua, sorretto da un'altra persona che gli teneva il capo fuori dall'acqua. In acqua è stato posizionato sulla barella spinale per poi essere traslato su un muretto e stabilizzato. Tre le verricellate necessarie per imbarcare nuovamente tutti a bordo, con l'aiuto di una speciale vela per evitare la rotazione della barella durante il recupero nella stretta forra. Il ferito è stato trasportato a Udine. La stazione di Udine era pronta a dare supporto, ma non è stato necessario.

Bloccato di notte sulla ferrata nel gruppo del Montasio

Questa notte, tra le 22.30 e l'una, la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata assieme alla.Guardia di Finanza a.Sella Nevea, sui Piani del Montasio. Su segnalazione dei gestori del.Rifugio di Brazzà che avevano notato e osservato una luce nella zona sotto Forca Vandul, luce che sembrava a momenti muoversi come una segnalazione, ma.rimaneva ferma più o meno sempre alla.stessa altitudine, i soccorritori si sono mossi in direzione della stessa, lungo il.percorso attrezzato e hanno raggiunto un uomo di Messina del 1990 che era rimasto bloccato con il.suo cane mentre scendeva lungo la ferrata. Stando a quanto ha riferito ai soccorritori, aveva dimenticato in auto l'imbrago per il.cane ed era in difficoltà lungo la.discesa. pur non avendo chiesto alcun aiuto ha ringraziato i soccorritori per essergli andati incontro e assieme a loro ha portato a compimento la discesa.