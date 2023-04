Si tuffa dal tetto di un palazzo di Venezia: protagonista un giovane spagnolo fermato a Bergamo

VENEZIA - Lo scorso 24 marzo si era tuffato dal tetto di un palazzo affacciato sul Rio Novo a Venezia per finire in canale. Il ragazzo era stato ripreso dai passanti e presto il video ha fatto il giro di tutti i social. Il ragazzo protagonista dell’incredibile gesto è stato identificato ieri: si tratta di un giovane influencer spagnolo che era stato monitorato per settimane. E’ stato bloccato all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, arrivava con un volo partito dall’Inghilterra.



Il 24enne, professionista del parkour, è stato riconosciuto dal sistema informatico di controllo interforze (a inizio aprile i vigili di Venezia lo aveva individuato grazie ai video caricati sui social) e poi portato negli uffici della polizia in aeroporto. Qui gli sono stati notificati i provvedimenti della polizia locale di Venezia: una multa di mille euro e un ordine di allontanamento da Venezia (Daspo). Inoltre il 24enne ha dovuto nominare un difensore per una denuncia penale a suo carico per il reato di cagionato pericolo per la navigazione a seguito del tuffo dal tetto del palazzo.

