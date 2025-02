Si trova il ladro in camera: rubati quattro orologi

MAJANO (UDINE) – Momenti di paura per una 90enne, che nel pomeriggio del 30 gennaio si è trovata faccia a faccia con un ladro nella sua camera da letto. L’uomo, entrato nell’abitazione passando da una finestra, stava rovistando tra gli effetti personali alla ricerca di oggetti di valore. La donna, colta di sorpresa, non ha potuto fare nulla per fermarlo. Il malvivente si è impossessato di quattro orologi, per un valore complessivo di circa 400 euro, ed è fuggito. I Carabinieri di Martignacco hanno avviato le indagini, sospettando che ad attendere il ladro all’esterno ci fosse un complice pronto a facilitare la fuga.