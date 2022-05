Si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco, mentre si trova in mezzo ai turisti a Venezia

VENEZIA - Un uomo si è ucciso questo pomeriggio a Venezia sparandosi un colpo di pistola in mezzo ai passanti in Calle Larga XXII Marzo, nel centro storico della città. La vittima è un 82enne, ex cameriere.

Un episodio scioccante per le persone, soprattutto turisti, che in quel momento transitavano in quella che è la principale via della shopping a Venezia, a due passi da Piazza San Marco. L'uomo si è fermato a ridosso della vetrina del negozio di un brand della moda, poi ha estratto l'arma, se l'è puntata contro e ha fatto fuoco.