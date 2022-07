Si spoglia davanti a una donna, poi prende a pugni il marito

VICENZA - Un cittadino nigeriano avrebbe compiuto atti osceni in luogo pubblico, mostrando i genitali ald un a donna, il marito di questa nel tentativo di farlo desistere è stato colpito con un violento pugno al volto, che lo ha fatto cadere a terra.

Scattato l'allarme sul luogo è giunta la Polizia. Gli agenti si sono messi alla ricerca del nordafricano che nel frattempo era fuggito a piedi, una volta raggiunto lo hanno invitato più volte a fermarsi, ma lui ha continuato imperterrito ad avanzare con fare minaccioso nei confronti degli agenti e ad inveire contro gli stessi.

Per procedere all'arresto è stato necessario l'uso del taser, a cui è seguito il trasferimento in Questura. "La grave situazione di pericolo - il commento del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori - per l'incolumità del cittadino e della moglie, ancora gravemente scossa dall'accaduto ha reso anche in questo caso necessario l'utilizzo del taser.

Lo strumento si è rivelato efficacissimo per rendere inoffensivo l'aggressore, consentendo di trarre in salvo la vittima e di arrestarlo in sicurezza senza alcuna conseguenza per altri cittadini".