Si spegne in ospedale, aveva 13 anni

UDINE - Si spegne a 13 anni appena a causa di un brutto male. La tragedia nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 marzo. Il sorriso della giovanissima si è spento per sempre in una stanza dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Da tempo lottava contro una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 6 giugno. La 13enne era stata in cura anche al Cro di Aviano, ma le terapie a cui si era sottoposta non avevano sortito l’esito sperato.

La ragazzina frequentava la terza media in provincia di Udine. Lascia i genitori e la sorella.