Si spegne davanti alla figlia di sei anni: la scuola lancia l'allarme

TRIESTE - Tragedia a Trieste, dove una donna ucraina sulla trentina è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Con lei, per tutta la giornata, è rimasta la figlia di 6 anni, ignara di quanto accaduto.



A dare l’allarme è stata la scuola elementare frequentata dalla bambina: non vedendola arrivare, il personale ha provato a contattare la madre, ma nessuna risposta è arrivata. Dopo vari tentativi, sono stati chiamati i soccorritori.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’équipe del 118. All’interno dell’appartamento, la terribile scoperta: la donna era morta da ore.



Secondo i primi riscontri, il decesso sarebbe legato a cause naturali. Nessun segno di violenza o disordine nell’abitazione.



Il Comune di Trieste si è attivato per garantire assistenza immediata alla bambina, predisponendo l’accoglienza in una struttura adeguata.