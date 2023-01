Si spegne a 18 anni per una grave malattia

PORDENONE - Si spegne a soli 18 anni per una gravissima malattia. Gerta Allushi, studentessa di liceo, aveva affrontato il tumore, scoperto nel 2018, con grande coraggio. Di origine albanese, era nata in Italia e residente a Tauriano. L’Area Giovani CRO ha voluto ricordare Gerta come una persona libera e felice, condividendo il post del professor Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta in “Pordenonelegge”, una Festa del libro in cui Gerta ha pubblicato un testo sulla raccolta “Rosa Rosae Rosae” di Samuele Edizioni e presentato durante l’incontro con la scrittrice Viola Ardone. Lascia la mamma Alma, il papà Arben, la sorella Ana. I funerali si terranno mercoledì 18 gennaio, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Tauriano (Spilimbergo).