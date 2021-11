Si spegne a 15 anni durante una pedalata in bicicletta insieme al papà

BELLUNO - Si spegne a 15 anni durante un giro in bici con il papà dopo aver accusato un malore fatale.

Sono in programma sabato alle 14.30, nella chiesa arcipretale di Sospirolo (Belluno) i funerali di Luciano De Lorenzo. Era partito col papà Michele da casa per fare l’uscita in bici.



Mentre stava pedalando il ragazzo si è sentito male ed è caduto a terra. Il padre se n’è accorto subito e si è fermato, cercando di prestargli i primi soccorsi, dopo aver telefonato al 118.

Sarà l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto.