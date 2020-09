Si sostituivano ai candidati effettivi e sostenevano l'esame per la patente

TREVISO - Sono 31 indagati e c’è anche un arresto: nei guai un’autoscuola del trevigiano. L’accusa è di aver falsificato gli esami gli esami per la patente a favore di cittadini stranieri.



Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale del Veneto, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia.



Secondo l’accusa un'agenzia della Marca si faceva versare 2500 per organizzare le sostituzioni dei candidati.



In pratica persone già con patente, travestiti e assomigliando già agli effettivi candidati, si sostituivano non solo ai test ma anche alle prove pratiche degli esami di guida.



Le indagini hanno portato a un arresto, mentre sono indagate attualmente 31 persone.