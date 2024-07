Si sgancia la cabina. Attimi di terrore sulla funivia delle Tofane a Cortina

Cortina d'Ampezzo - Un pomeriggio di terrore quello di domenica scorsa sulle Tofane, dove un guasto tecnico alla funivia "Freccia nel Cielo" ha creato il panico a trenta turisti, in gran parte stranieri. La cabina, durante la fase di discesa dalla stazione della Tofana di Mezzo, si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza, creando una sensazione di caduta libera che ha scatenato il panico tra i passeggeri.

Secondo quanto riportato dalla Tribuna di Treviso, l'incidente è avvenuto intorno alle 16:00, quando un malfunzionamento dell'impianto elettrico ha disturbato i segnali di comando, causando il distacco della cabina. Il freno d'emergenza è stato immediatamente attivato, ma questo ha provocato un'oscillazione brusca, aumentando il terrore tra i presenti.

Mentre gli addetti ai comandi cercavano di calmare i presenti la paura ha avuto il sopravento. Nonostante la situazione fosse sotto controllo, i turisti temevano per la loro vita e c'era chi faceva videochiamate ai parenti, chi piangeva e urlava

L'Intervento dei Tecnici

Dopo tre ore di verifiche tecniche, i passeggeri sono stati lentamente riportati alla stazione della Tofana di Mezzo e messi in sicurezza. Durante questo periodo, il guasto si è ripresentato altre due volte, continuando a dare ai passeggeri la sensazione di caduta. La cabina ha anche urtato contro gli ammortizzatori respingenti, dispositivi progettati per prevenire impatti contro strutture metalliche o rocciose in caso di emergenze.

Le Condizioni Meteo Avverse

Le condizioni meteorologiche di quel giorno non hanno aiutato. Forti rovesci e fulmini hanno caricato l'aria di elettricità, contribuendo al malfunzionamento dell'impianto elettrico della funivia. Già a metà giornata, una tempesta aveva causato un primo blocco di tutti gli impianti di risalita, costringendo molti alpinisti a stazionare nei pressi delle stazioni d'arrivo e dei rifugi limitrofi in attesa di un miglioramento del tempo.

Il responsabile degli impianti della Freccia nel Cielo, ha dichiarato che passeggeri non sono stati in pericolo. L'incidente si è concluso intorno alle 20:00, con l'arrivo dei passeggeri al piazzale dello stadio del ghiaccio. La giornata, iniziata con la promessa di panorami mozzafiato, si è trasformata in un'esperienza da incubo per i turisti coinvolti, ma fortunatamente si è conclusa senza gravi conseguenze grazie all'intervento tempestivo dei tecnici e del personale della funivia.