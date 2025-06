Si sente male a oltre duemila metri di quota e chiede aiuto

TARVISIO (UDINE) - La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata dalla.Sores assieme all'elisoccorso regionale per la segnalazione di un escursionista di Trieste del 1963 che si è sentito male sulla cresta della Ponza di Mezzo a quota 2200 m. L'uomo era in compagnia di un concittadino e non riusciva più a proseguire. Le squadre di terra si sono portate ai Laghi di Fusine ma non è stato necessario il loro apporto.

L'operazione di Soccorso è stata risolta dall'elisoccorao regionale che al momento è impegnato sul.Valinis. Non sappiamo se ci saranno foto di questo intervento.

Mentre in Val Resia sul Monte Guarda a quota 1600 circa è intervenuta la stazione di Moggio del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza su attivazione della Sores per un minorenne che aveva problemi ad un ginocchio durante un'escursione in comitiva condotta da una guida.

I soccorritori si sono portati oltre Malga Coot con il furgone e poi a piedi con la barella hanno raggiunto il giovane, colto dai crampi e con dolore ad un ginocchio operato precedentemente.

Imbarellato dai soccorritori, è stato condotto a valle ed è rientrato con mezzi propri.