Si scontra con un'auto, ambulanza in emergenza finisce nel fosso

MONTEREALE VALCELLINA - Un'ambulanza, con a bordo un paziente trasportato in codice rosso, si è scontrata con una vettura questa mattina, verso le 11.30, a Montereale Valcellina (Pordenone). Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, quello sanitario in un fossato, adagiato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, un'ambulanza da Sequals e una da Maniago, oltre all'elisoccorso. Il paziente in codice rosso è stato trasferito d'urgenza sull'ambulanza di Sequals, con medico a bordo, all'ospedale di Pordenone. L'elicottero ha invece trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine il conducente della vettura, che ha terminato la propria corsa contro un albero: è grave, ma non in pericolo di vita. L'equipaggio dell'ambulanza, composto da tre persone, è uscito autonomamente dal mezzo: terminati i rilievi, i tre sono stati trasportati all'ospedale di Spilimbergo in codice verde.