Si schiantano contro un albero: gravi due giovani

JESOLO - Incidente questa mattina, domenica, all'alba lungo via Roma destra a Jesolo. Un'auto è uscita di strada probabilmente in maniera autonoma e finendo la propria corsa sbattendo in maniera violenta contro un albero.

I due giovani all'interno sono rimasti gravemente feriti. I pompieri sono giunti dal distaccamento jesolano e hanno liberato uno dei due giovani, incastrato tra le lamiere contorte della loro Peugeot 206; l'altro era già assistito dal personale sanitario.



I due giovani sono stati ricoverati in ospedale in ambulanza mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse verso le 7.