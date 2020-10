Si schiantano contro un albero: 27enne in gravissime condizioni

ASOLO - Incidente stradale ad Asolo. Una Fiat Punto con all'interno due persone, è uscita di strada autonomamente nel cuore della notte.



L'episodio è accaduto in via Volta alle 4.20.



Il passeggero, 27 anni, è in pericolo di vita ed è ricoverato a Treviso in prognosi riservata. Per il conducente, 29 anni, ferite meno gravi: è ricoverato a Montebelluna.



Hanno soccorso i giovani i sanitari del Suem, gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto e i Vigili del Fuoco. Via Volta è stata poi riaperta al traffico stamane alle 6.