Si schiantano contro il muro nella notte: giovane coppia finisce all'ospedale

VICENZA - Stanotte alle 00.30 incidente lungo la SP 63 via Roma a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Auto finita contro il muro di un’abitazione dopo la perdita di controllo da parte del conducente: due i feriti.



I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza la Fiat Abarth 595, mentre la giovane coppia venuta fuori autonomamente dall’auto completamente distrutta è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.



I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.