Si schianta da sola all'alba contro un albero

MASERADA SUL PIAVE - Violento incidente questa mattina a Maserada sul Piave.



Il conducente di un'utilitaria è uscito di strada in maniera autonoma lungo via Vittorio Veneto per cause in corso di accertamento.



L'episodio è accaduto alle 6: sul posto forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e un'ambulanza del Suem 118 che ha portato la conducente, D.M., 22 anni, in ospedale con ferite di media gravità. Non è in pericolo.