Si schianta contro un'auto, muore ciclista di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Tragedia nel giorno di Ferragosto: ciclista investito a Tambre da un’auto muore a 44 anni.

La vittima è Maurizio Casagrande di Vittorio Veneto, appassionato di triathlon, disciplina che unisce nuoto, corsa a piedi e ciclismo.



Ieri verso le 9.30 si trovava proprio in sella alla sua bicicletta quando lungo la provinciale 28 si è schiantato contro una Fiat Punto. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa della gravità delle ferite.

Per tesserato per la società di triathlon ReAction di Pordenone, mentre dall'anno scorso si era iscritto anche con la società podistica Amici di Lutrano.