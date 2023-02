Si schianta contro un'auto e finisce a dieci metri di distanza dal punto dell'impatto: grave centauro

PORDENONE - Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio, martedì, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 251 all’incrocio con viale de la Comina, a Pordenone. Per cause è un corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con una vettura. Nell’impatto è stato sbalzato per circa 10 metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. È stato segnalato come incosciente dalle persone presenti sul posto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato dall’equipes sanitarie e quindi trasportato in gravi condizioni, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I sanitari hanno operato con i Vigili del fuoco.