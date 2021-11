Si schianta contro una casa e sfonda il muro

PADOVA - Esce di strada con l’auto e sfonda il muro di un’abitazione. L’allarme stanotte, venerdì, alle 3:30 in via Roma a Villafranca Padovana, frazione Taggi.

Il conducente dell'auto è uscito di strada e ha centrato il muro di una casa facendo parecchi danni.

L'uomo è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5.