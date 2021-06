Si schianta contro un paolo, muore motociclista

UDINE - Incidente in moto, muore un ragazzo di 27 anni. L’episodio è accaduto questa notte in provincia di Udine. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando verso l’una si è schiantato contro un palo a Cergneu di Nimis in provincia di Udine.



Il ventisettenne abitava nella medesima provincia, ad Adegliacco di Tavagnacco. L’allarme da parte degli amici è scattato poco dopo. Non avendolo visto arrivare infatti erano andati a cercarlo.



Nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118, per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. La salma è stata trasferita in cimitero a Tarcento.