Si schianta contro un mretto e finisce nel canale

VENEZIA - Finisce contro un muretto e poi nel fosso, automobilista rimane incastrato nell’abitacolo.



Intervento dei Vigili del Fuoco ieri alle 15:30 a Mirano.



Il conducente di un’auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro il muro in cemento di un canale di scolo.



Il malcapitato è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere contorte dell’auto finita nel canale.



I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente rimasto incastrato al posto guida.



L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.