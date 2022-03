Si schianta contro un camion: muore centauro di 20 anni

MANIAGO - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi in provincia di Pordenone: a perdere la vita un motociclista di appena 20 anni. La tragedia è avvenuta tra i comuni di Fanna e Maniago: la vittima era residente nel comune di Vajont. il giovane ha perso il controllo della propria motocicletta ed ha colpito un camion che procedeva nel senso opposto.



Il ragazzo stava viaggiando insieme al padre: quest’ultimo era in sella ad un'altra motocicletta e si trovava poco più avanti. Non avendo più visto il ragazzo dietro di lui, il genitore ha girato la moto ed è tornato sui propri passi.

Immediata la chiamata al SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi di legge e per lo spostamento dei mezzi coinvolti.