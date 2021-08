Si schianta contro un albero e rimane intrappolato tra le lamiere contorte

PORDENONE - Nel pomeriggio di domenica alle ore 18.40 la squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago è intervenuta per un incidente stradale lungo via Garibaldi, a Roveredo in Piano in provincia di Pordenone.



L’autovettura è uscita di strada in maniera autonoma e si è accartocciata su un albero, intrappolando l'autista.

I vigili del fuoco hanno liberato l’occupante utilizzando le pinze idrauliche; poi lo hanno affidato ai sanitari giunti con ambulanza ed elisoccorso. La persona si trova ricoverata all’ospedale in condizioni definite serie.