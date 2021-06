Si schianta contro un albero, muore 42enne

UDINE - Ancora sangue sulle strade del Nord Est: incidente mortale nella notte tra sabato e domenica in provincia di Udine. M.P., 42 anni, residente a Mortegliano, è deceduto in seguito a un tragico incidente stradale. Ha perso il controllo della sua automobile, una Fiat Panda, finendo contro un albero.



L’incidente è avvenuto lungo ex la Strada Provinciale 43 in comune di Talmassons. Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Latisana e i Vigili del Fuoco che hanno liberato il 42enne incastrato tra le lamiere contorte.