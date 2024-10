Si schianta contro l'auto, muore centauro: aveva 22 anni

Foto Ansa

BUSSOLENGO (VERONA) – Un tragico incidente è avvenuto oggi, 16 ottobre, intorno alle 13.30, alla periferia di Bussolengo, in provincia di Verona. Un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura lungo una delle vie che circondano la cittadina. L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con un’ambulanza e l’automedica, ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale, che dovranno chiarire le circostanze esatte dell'accaduto.