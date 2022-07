Si schianta contro il camion in sosta: muore la madre, ferita gravemente la figlia

VICENZA - Schianto mortale questa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio, lungo l’autostrada A4, poco prima del casello di Montebello.

Poco prima di mezzanotte un’auto è finita a tutta velocità contro la parte posteriore di un campione fermo in sosta.



L'auto si è accartocciata su se stessa: morta la donna al volante dell’auto, 39enne di naizonalità marocchina residente in Romania. La figlia, ferita gravemente, è stata ricoverata in ospedale.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.